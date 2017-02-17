به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با بیان بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز اظهار داشت: حامیان فتنه همزمان با رئیس جمهور آمریکا بحث مضحک آشتی ملی را مطرح می کنند که به گفته رهبر انقلاب، مردم با همدیگر قهر نیستند، بلکه قهر ملت با کسانی است که فتنه گری کردند، حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند و زمینه طمع دشمن به ایران اسلامی را فراهم کردند.

وی افزود: حامیان فتنه بدانند که اگر چه در حاکمیت نظام هم رخنه کرده باشند، ملت ایران نمی گذارد به فتنه گری خود ادامه دهند و با قاطعیت آنها را از مناصب خود پایین می کشد.

حسینی با اشاره به حوادث جهان اسلام بیان کرد: در حالی که رئیس جمهور کشورمان با هدف ایجاد همدلی، اخوت و وحدت بین کشورهای همسایه به کشورهای عمان و کویت سفر کرد و سفر ایشان خوب و پیام‌دار بود، شاهد سفر همزمان چهار روزه اردوغان، رئیس جمهور منافق ترکیه به شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس بودیم که به صورت دقیق و همزمان با ششمین سالگرد قیام مردم بحرین انجام شد.

وی افزود: این مرد هزار چهره که بنده بارها گفته ام شریک دزد و رفیق قافله است، به بحرین سفر کرد و روی خون شهدای مظلوم و بی گناه بحرینی پا گذاشت، قیام حق طلبانه آنان را نادیده گرفت و در حمایت از جلادان منامه و حکومت بی تار و پود آل خلیفه که در حال احتضار است رو در روی مردم بحرین قرار گرفت و در سخنان سخیف خود، ایران را به ترویج ملیت گرایی فارسی در عراق و سوریه متهم کرد.

حسینی ادامه داد: این منافق، ظاهراً خودش هم نمی داند که حمایت کورکورانه از جلادان منامه که بهترین جوانان بحرینی را به شهادت رساندند، با علمای دینی بی احترامی و آنان را دستگیر و زندانی و شکنجه می کنند، آیت الله شیخ عیسی قاسم را هتک حرمت می کنند، قیام مردم حق طلب را سرکوب و از حقوق بدیهی و اولیه ملت خود محروم می کند، برای او کمترین نتیجه ای ندارد.

وی عنوان کرد: البته شیخ بحرین هم نان قرضی او را پس داد و اردوغان را سمبل رهبری جهان اسلام خواند که او هم آرزوی شنیدن این جمله را داشت و برایش بس بود.

گرامیداشت یاد و خاطره شهید محلاتی و ۴۰ تن از همراهان و همرزمان وی در حمله جنگنده‌های رژیم بعثی عراق به هواپیمای مسافربری در اول اسفند سال ۶۴ و روز اول اسفند که به نام روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شده است بخش های دیگری از سخنان خطیب جمعه امروز ابرکوه بود.