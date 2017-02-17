ملت ایران با کسی قهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری با بیان اینکه وقتی ولایت فقیه داریم با کسی قهر نیستیم اظهار داشت: حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سیدعلی.

وی با عنوان اینکه ملت ما با کسی قهر نیست به اظهارنظرها درباره رفع حصر و آزادی اشاره و اضافه کرد: توهین به عاشورا برای ما قابل گذشت نیست.

امام جمعه ساری در بخشی دیگر از سخنانش، با تقدیر از حماسه پرشکوه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران متحد و منجسم است و ترامپ و دشمنان نمی توانند با این ملت مقابله کنند.

آیت الله طبرسی، با بیان اینکه ملت حول ولایت فقیه حلقه زده اند اظهار داشت: دشمنان نمی خواهند کشور ما در تصمیمات بین المللی دخیل باشند اما چاره ای ندارند که ایران را در تصمیمات دخیل کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران، به نقش مدیریت در اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اشاره کرد و گفت: ایمان، درایت، کاردانی، بینش سیاسی، عدالت و آشنایی با احکام اسلامی لازمه مدیریت اسلامی است.

وی همچنین بر لزوم توجه و رفع مشکلات کشاورزان در استان تاکید کرد.