مسئولان وفاداری مردم و حضور همیشه در صحنه آنها را پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن معزالدینی در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به حضور گسترده مردم مناطق مختلف کشور از جمله مردم استان یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: این حرکت مردم و حضور همیشگی آنها در صحنه های مهم و سرنوشت ساز شایسته تقدیر است.

وی بیان کرد: مسئولان باید این وفاداری مردم را قدر بدانند و پاسخگوی حضور همیشگی آنها در صحنه و وفاداری ملت نجیب ایران به ویژه مردم یزد باشند.

معزالدینی ادامه داد: مسئولان باید برای چنین مردمی راحتی در معیشت و زندگی را رقم بزنند و به تسهیل امور آنها کمک کنند.

امام جمعه موقت یزد عنوان کرد: یکی از اقداماتی که دولت می تواند برای مردم انجام دهد، تخفیف قائل شدن برای مردم در زمینه مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است.

معزالدینی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد مالیات بر ارزش افزوده به جا گرفته نمی شود، افزود: چندی پیش فاکتوری از خلدبرین برایم آوردند که در آن در کنار هزینه غسل و کفن و دفن، هزینه مالیات بر ارزش افزوده نیز درج شده بود و این سئوال مطرح شد که باید از اموات نیز مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد: آنچه غربی‌ها برای ما برنامه ریزی کرده اند، این است که ما وارد زندگی مدرن شویم و از سنت اسلامی خود غافل شویم.

امام جمعه موقت یزد تاکید کرد: آنچه مهم است این است که حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) در زندگی خود و در زمان سختی و آسانی چگونه عمل می کردند و دختران ما باید از حضرت زهرا (س) و مردان ما از حضرت علی (ع) الگو بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامیداشت و افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمینه اسلام شناسی، فقه و سیاست از افراد سرآمد بود.