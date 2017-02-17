به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: یکی دیگر از ویژگی‌های متقین از نظر قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۴ بیان شده و می‌فرماید از هم پیشی بگیرید برای رسیدن به بخشش الهی و بهشتی که به پهنای آسمان ها و زمین است، این ها برای متقین است. در آیه بعد نشانه های متقین را اینگونه ذکر می کند که متقین کسانی هستند که همیشه و در همه حال انفاق می‌کنند. انفاق مخصوص ثروتمندان نیست. در حال پولداری و فقر متقین انفاق می‌کنند.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان به مناسبت قیام ۲۹ بهمن سال ۵۶ با اشاره به نقش مهم مردم آذربایجان در پیروزی و حفظ انقلاب فرمودند که دشمنان هر چه توان و پول دارند برای تفرقه بین اقوام هزینه می‌کنند اما موفق نشدند.

امام جمعه آبدان بیان کرد: همه مردم ایران متحد و دست به دست هم هستند. عده‌ای تعبیر آشتی ملی را به کار می‌برند، اینها معنا ندارد. مگر قهرند که آشتی‌کنند. مردم ما با کسانی که به عاشورا اهانت کردند و جوان بسیجی را کتک می‌زند قهرند.

حمیدی نژاد در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به مسئله مهم انتخابات اشاره و بیان داشت: به انتخابات نزدیک می‌شویم و دشمن هم برنامه داشته و دارد. جریانی که در انتخابات ۸۸ پیش آمد و شکست خورد، در لایه‌ای برای انتخابات آینده برنامه دارند. بعد از آقای هاشمی احساس کردند که خلا ای وجود دارد باید به نظام نزدیک شوند.

وی گفت: آشتی ملی که ریشه آن به نهضت آزادی بر می‌گردد و امام فرمود اینها از منافقین بدتر هستند، نفوذ کردند. این نقشه برای این است که فتنه‌گران را در پست‌ها قرار دهند و کار ناتمام گذشته را تمام کنند. این ملت بیدار و هوشیار است. رهبر فرمود مردم آشتی هستند.

امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه در روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها به صورت هماهنگ از ضرورت آشتی ملی صحبت می کنند، خاطرنشان کرد: ملت متحد است و همراه با هم، نیازی به آشتی ندارند. ملت نسبت به فتنه‌گران کوتاه نمی‌آید. به فرموده رهبر معظم انقلاب، گناه بزرگ فتنه‌گران قابل چشم‌پوشی نیست. کسانی که با اصل نظام مخالف هستند و به بهانه انتخابات اصل نظام را نشانه می گیرند با آنها قهر است. اینها نمی توانند با حضور مردم، مردم را فریب دهند و بیدار و هوشیار تا ابد تسلیم فتنه‌گران نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب افزود: درباره ۲۲ بهمن از صمیم قلب تشکر می‌کنم، در برخی شهرها تا دو برابر قبل مردم حضور داشتند. دشمن هم اعتراف کرد و نشان داد مردم سنگ تمام گذاشتند. دشمن تلاش می‌کنند و در ۲۲ بهمن همه را خنثی می‌کنند. اغلب کسانی که در راهپیمایی بودند نسل ۳ و ۴ انقلاب بودند و این یعنی انقلاب زنده است.

حمیدی‌نژاد گفت: کارهای مسئولان زیر نظر مردم است. چند روز قبل وقتی وزیر برای امضای قراداد به منزل سفیر سوئد رفتند، هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است، این چه معنایی دارد، ما عزت مندانه باید برخورد کنیم. ملت ما و رهبری قبول ندارد. چرا مسئولان عزت ملت را می‌فروشند. امیدوارم مسئولان به خود آیند. ملت ما به موقع جواب همه اینها را خواهد داد.