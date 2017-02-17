نباید اجازه ترویج فرهنگ منحط غربی را در جامعه بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبههای نماز جمعه شهرستان از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه مردم ما همیشه در همه صحنهها پشتیبان انقلاب و نظام هستند، بیان کرد: آمادگی مردم اتمام حجتی برای مسئولان است.
امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه باید و خاطره شهدای انقلاب و اسلام را گرامی بداریم، گفت: حضور همیشه در صحنه مردم به خاطر شهدا و اخلاص آنها است.
وی با بیان اینکه فرد خودخواه نمیتواند ایثارگر باشد، افزود: سی و ششمین منزل عرفان ایثار است که انسان را شکوفا میکند.
امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه باید جامعهای بر مبنای ایثار داشته باشیم، عنوان کرد: اگر میخواهیم راه حضرت زهرا (س) و انقلاب را ادامه دهیم باید ایثار بر جامعه حاکم باشد.
حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه در دنیای مدرنیته و سکولار شاهد بی بندی باریها هستیم، ادامه داد: امروز عمر ازدواج در اروپا هفت تا ده سال است و متاسفانه در ایران نیز روز به روز در حال کاهش است.
وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم فرهنگ منحط غربی در جامعه رواج یابد، تصریح کرد: باید با هرگونه ابتذال و بی توجهی به آرمانهای شهدا و انقلاب مقابله شود.
وی بیان داشت: مسئولان در برابر کسانی که درصدد ترویج فرهنگ منحط غربی هستند ایستادگی کنند.
امام جمعه بیرجند عنوان کرد: برای ماندگاری و حفظ آرمان و دستاوردهای انقلاب روحانیت در صحنه حضور داشته باشد.
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