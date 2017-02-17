عبدالله نادری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاز سه روستای شهرستان عسلویه که قطع شده بود وصل شد.
فرماندار عسلویه از برخی مردم انتقاد کرد و ادامه داد: برخی مردم خصوص در روستاها با تجمع در محلهای آب گرفته و در کنار پلها برای عوامل امدادی ایجاد مزاحمت میکنند.
وی افزود: آماده باش ستاد مدیریت بحران تا پایان وضعیت فعلی ادامه دارد و همه مدیران دستگاههای اجرایی حتی روزهای تعطیل در محل کار حضور دارند و آماده ارائه خدمات امدادی هستند.
وی در خصوص میزان خسارت بارشها نیز گفت: گزارشات مقدماتی از سطح شهرستان از طریق مسئولان ذیربط گرفته شده و پس از پایان بارندگیها به ارزیابی خسارتهای ناشی از بارندگی اقدام خواهیم کرد.
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