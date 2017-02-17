دشمنان به دنبال جنگ اقتصادی با کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه دشمنان از جمله آمریکا به دنبال جنگ اقتصادی با کشور هستند، اظهار داشت: دشمنان با برنامه ریزی های مختلف به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور هستند.

وی عنوان کرد: دشمنان با لغو کردن تعهدنامه ها به دنبال جنگ اقتصادی با کشور هستند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه باید در راستای توانمند سازی کشور تلاش کرد، تاکید کرد: رفع مشکلات اقتصادی کشور در سایه توجه به اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه حرکت کنند، اظهار داشت: مردم همراه مسئولانی هستند که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و پایبند به ارزش ها باشند، حرکت کنند.

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات جامعه است

وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات جامعه است و وابستگی ها را به خارج کاهش می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و توان داخلی موجب ایجاد اشتغال و توسعه کشور می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اهل تقوا به نصیحت ها توجه می کنند، عنوان کرد: کسانی که در مسیر سعادت دنیا و اخرت حرکت می کنند از نصیحت های دلسوزانه بهره گیری می کنند و افراد مغرور کسانی هستند که به نصیحت ها بی توجه هستند.

مشکلات مختلف استان شناسایی شود

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه بیان کرد: مشکلات مختلف استان باید شناسایی شوند و مسئولان از نزدیک در مسیر رفع مشکلات در این استان حرکت کنند.

نکونام عنوان کرد: هم اکنون مردم منطقه سرخون چهارمحال و بختیاری از مشکلات آلودگی نفتی رنج می برند و باید تلاش شود که مشکلات این مردم حل شود.