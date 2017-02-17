دولت به مشکلات مردم منطقه سیستان رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا در خطبه های این هفته نماز جمعه زابل خطاب به دولت مردان اظهار داشت: مرز را درست مدیریت کنید از تلاش وزحمت هایتان تشکر می کنیم و از اینکه صدای مردم را در برهه ای از زمان شنیدید قدردان شما هستیم.

وی افزود: مسئولینی که برای مدیریت مرز گماشته می شوند باید افرادی دلسوز، متعهد و کاربلد باشند چون مسئله مدیریت مرز بسیار مهم است‌.

وی گفت: برای معبرهای مرزی شاهگل، بش دلبر و تخت عدالت یک بررسی دقیق انجام شود که آیا واقعا بازگشایی صورت گرفته و کار ادامه دارد و اینطور نباشد که بعد از چند روز شنیده شود این معبرها بسته شده است .

وی بابیان اینکه فشارهای دشمن مردم ما را از میدان بیرون نمی کند، ادامه داد: امسال در یوم الله ۲۲ بهمن باحضور ده ها میلیونی مردم در سراسر ایران اسلامی وحدت، همدلی و همزبانی مردم دیده شد.

امام جمعه زابل با اشاره به بحث آشتی ملی ادامه داد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب مگر ملت با هم قهر هستند که بحث آشتی ملی مطرح می شود.

وی افزود: باید دید منظور این افراد چیست، آشتی با آمریکا و آشتی با منافقین است می خواهند با اینها آشتی کنند زیرا ملت غیور ایران اسلامی همواره با هم متحد وهمدل هستند و هیچ وقت با استکبار جهانی و مزدوران آن ها آشتی نمی کند.