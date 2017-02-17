روسیه هنوز فردی را برای سفارت این کشور در ترکیه انتخاب نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد هنوز نماینده روسیه برای سفارت خانه اش در ترکیه مشخص نشده است.

ریابکوف گفت: هنوز این مسئله در وزارت امور خارجه مطرح است. هنوز هیچ تصمیمی درباره این سمت گرفته نشده است که ما بتوانیم آن را اعلام کنیم.

«آندری کارلوف» سفیر قبلی روسیه در ترکیه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ در هنگام سخنرانی در افتتاحیه یک نمایشگاه عکس ترور شد. قاتل وی یک پلیس جوان به نام «مرت آلتینتاش» بود. وی پس از انجام این ترور توسط نیروهای امنیتی در محل کشته شد. پس از این اتفاق وزارت امور خارجه روسیه یک گروه تحقیقات ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل داد. آن هامقصر این امر را گروه های تروریسم جهانی دانستند.