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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

رئیس پلیس‌راه اردبیل به مهر خبر داد؛

تردد در ۲ محور مواصلاتی اردبیل به دلیل برف و کولاک محدود شد

تردد در ۲ محور مواصلاتی اردبیل به دلیل برف و کولاک محدود شد

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل گفت: تردد در دو محور مواصلاتی اردبیل به سرچم- میانه و محور نیر- صائین به دلیل کولاک شدید برف تا اطلاع ثانوی محدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از محور اردبیل- سرچم به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در تمامی محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش برف هستیم و در برخی محورها کولاک تردد رانندگان را مختل کرده است.

وی افزود: به دلیل کولاک شدید و محدود شدن دید رانندگان در محور سرچم از سمت عوارضی به اردبیل تردد محدود شده و لازم است مسافران تا حد امکان از این مسیر تردد نداشته باشند.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان از سمت سرچم به میانه با توجه به کولاک شدید منطقه در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی تردد خودروها تا اطلاع ثانوی محدود شده است.

فتاحی افزود: در مسیر صائین نیز در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی در مسیر سراب شاهد کولاک شدید برف هستیم که باز از سراب به اردبیل و از خروجی نیر به صائین تردد خودروها محدود شده است.

کد مطلب 3909606
محمد میرزایی ناطق

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