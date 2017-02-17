به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت میبد در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به طرح موضوع آشتی ملی اظهار داشت: کسانی که دم از آشتی ملی می‌زنند، بدانند که به جای آشتی ملی باید در برابر مردم و خدا توبه و استغفار کنند.

حجت الاسلام محمد اعرافی افزود: کسانی که مسائل سال ۸۸ و فتنه‌های بزرگ را به وجود آوردند و در روز عاشورای حسینی به پایکوبی پرداختند و در واقع پادوی دشمنان در ایران شدند، بدانند که آشتی ملی از نظر ملت ایران معنا و مفهومی ندارد.

وی تصریح کرد: اگر مراد از آشتی ملی، آشتی مردم است که این سخن بی معناست زیرا مردم ما همدل‌ترین و متحدترین مردم جهان هستند و در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز یک بار دیگر این موضوع ثابت شد اما اگر هدف از طرح آشتی ملی، آشتی مردم با فتنه گران است، کور خوانده اند.

اعرافی عنوان کرد: افرادی که مرز آنها با دشمن مشخص نیست نباید در نظام و دستگاه‌های دولتی جایگاهی داشته باشند زیرا اینها استقلال، عزت و آبروی کشور را بر باد می دهند.

امام جمعه موقت میبد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه رفع مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد: اگر به اقتصاد مقاومتی عمل و مفاد آن اجرا می‌شد، دیگر نیازی به برجام نافرجام نبود اما به نظر می رسد مسئولان بیشتر از کلمه اقتصاد مقاومتی در سخنرانی‌های خود استفاده می کنند.

قیام مردم شهرهای قم، تبریز و یزد سقوط طاغوت را سرعت بخشید

امام جمعه ندوشن نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه این شهر با گرامیداشت ۲۹ بهمن سالروز قیام مردم تبریز به مناسبت چهملین روز شهادت شهدای قم اظهار داشت: مردم قم در ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ قیام کردند که تعداد زیادی از آنها به شهادت رسیدند و در گرامیداشت اربعین شهدای قیام قم، مردم تبریز قیام کردند.

حجت الاسلام محمد جوادی همچنین با اشاره به قیام مردم یزد برای دفاع از شهدای تبریز عنوان کرد: قیام مردم در شهرهای مختلف ایران به ویژه قیام‌های قم،‌ تبریز و یزد، سقوط طاغوت و حکومت پهلوی را سرعت بخشید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: این مردم همیشه در صحنه و در کنار رهبری و مدافع انقلاب و نظام هستند و باید قدردان آنها بود.

جوادی، سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) را نیز تسلیت گفت و بر لزوم الگوگیری از شخصیت آن حضرت در نقش فرزند، همسر و مادر تاکید کرد.

ولایتمداری ملت ایران همه نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کرده است

امام جمعه مهریز نیز با اشاره به اینکه مردم ایران در ولایتمداری مردمی بی نظیر هستند، بیان کرد: این ویژگی مردم کشور ما همه نقشه های دشمنان را نقش برآب کرده است.

حجت الاسلام علی برهان بیان کرد: دشمنان بارها و بارها تلاش کرده اند و با ترفندهای مختلف جوانان ما را از مسیر امام،‌ انقلاب و رهبری دور کنند اما هوشیاری مردم ما و تبعیت آنها از ولایت سبب شده تا دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی یادآور شد: حضور مردم ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز به دلیل همین ولایتمداری و دفاع ملت ایران از انقلاب اسلامی بود و حضور آنها بار دیگر به دشمن نشان داد که ملت ایران تا پای جان در کنار انقلاب و رهبری خواهند ماند.

برهان تصریح کرد: پیام بزرگ انقلاب ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ولایتمداری و استکبارستیزی بود و ملت ایران ۳۸ سال است که بر عهد و پیمان خود وفادار مانده است.

مسئولان برای تبدیل تفت به قطب گردشگری دینی تلاش کنند

امام جمعه تفت نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه بر لزوم تبدیل تفت به قطب گردشگری دینی تاکید کرد و اظهار داشت: مراسم ویژه نخل برداری در روز عاشورا و بسیاری از مراسم های مذهبی دیگر در این شهرستان سالانه تعداد زیادی از مردم را از مناطق مختلف استان و کشور به این نقطه جذب می کند.

حجت الاسلام ابوالقاسم غفوری بیان کرد: شورای شهر و شهرداری‌ باید در این زمینه فعالتر عمل کند که البته حضور افراد کاردان و متخصص در این حوزه می تواند در رفع مشکلات و رسیدن سریعتر به اهداف تعیین شده برای این شهرستان موثر باشد.

وی افزود: هم لازم است افراد کاردان، متخصص و دلسوز کاندیدای انتخابات شورای شهر شوند و هم مردم انتخابی اصولی و درست داشته باشند تا مدیریت شهری در تفت قدرت یابد.