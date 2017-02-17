کسی با کسی در کشور قهر نیست/همه با دشمن قهریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌ نژاد ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه اصفهان ضمن قدردانی از حضور حماسی و با شکوه مردم اصفهان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی نیز از ناتوان بودن زبان در تشکر از حضور حماسی مردم کشور در این راهپیمایی سخن گفتند.

وی با بیان اینکه بنابر اظهار رهبر معظم انقلاب اگر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنند برای دفاع از اسلام و انقلاب و زدن مشت محکم بر دهان دشمن است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که حضور مردم به معنای رضایت کامل مردم از فعالیت مسئولان نیست و باید در راستای خدمت رسانی به مردم تلاش بیشتری داشته باشیم تا مشکلات اقتصادی را کاهش دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در جمع مردم مردم آذربایجان شرقی نیاز به رفع مشکلات مردم را یاد آور شدند، اضافه کرد: البته نباید فراموش کنیم که کارهای زیادی در حوزه افتتاح پروژه‌ها انجام شده است اما با این تعابیر نیاز به کاهش رکود در کشور است.

مشکلات در اصفهان به خوبی بررسی نمی‌شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا در استان اصفهان مشکلات به خوبی بررسی نمی‌شود و راهکاری برای حل آنها پیشنهاد نمی‌شود، بیان داشت: باید در این زمینه اقدامات سازنده و تاثیرگذاری انجام شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب آشتی ملی را آشتی با اهل فتنه تعبیر کردند، افزود: کسانی که آشتی ملی را مطرح می‌کنند می‌گویند ما باید با همه دوست باشیم و این کار اشتباهی است.

وی با اشاره به مشارکت همه مردم ایران از هر دین و مذهب و گرایش سیاسی در مراسم ۲۲ بهمن مشارکت می‌کنند، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در کشور کسی با کسی قهر نیست بلکه همه ما با دشمن قهریم.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: در اسلام به محبت تاکید شده است ولی باید به صورت هدفمند با همه رفتار کرد و نسبت به برخی نیز غضب داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تسبیح و ستایش خداوند توسط همه موجودات بیانگر منزه بودن خداوند از هر عیب و نقصی است، اضافه کرد: همه نظم و ترتیب موجود در جهان هستی را می‌توان نتیجه بی نقص بودن خالق آن دانست و از این رو تسبیح خداوند امری اجتناب ناپذیر است.