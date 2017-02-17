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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

کنفرانس مونیخ با سخنرانی وزیر دفاع آلمان آغاز می شود

کنفرانس مونیخ با سخنرانی وزیر دفاع آلمان آغاز می شود

کنفرانس امنیتی مونیخ تا ساعاتی دیگر با سخنرانی وزیر دفاع آلمان آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بیش از ۳۰ کشور جهان و با شرکت بالغ بر ۶۰ رئیس دولت و وزیر دفاع تا ساعاتی دیگر در شهر مونیخ آغاز بکار می کند. 

براساس گزارش های رسیده قرار است «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس را ایراد کند.

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا نیز برای نخسین بار در این کنفرانس شرکت می کند. 

در این کنفرانس سه روزه  مسائل و چالش های امنیتی و سیاسی جهان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار می گیرد.کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال در ماه فوریه برگزار می شود. 

کد مطلب 3909617
شقایق لامع زاده

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