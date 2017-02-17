ملت ایران هراسی از تهدیدهای ترامپ ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به حماسه آفرینی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: در این روز ملت غیور ایران اسلامی با حضور پرشکوه در راهپیمایی پیام های عمیقی را به سراسر جهان مخابره کردند.

وی با اشاره به اینکه مردم به انقلاب و نظام وفادارند، افزود: مردم فارغ از گرایشات سیاسی در انتخابات شرکت کردند تا به همگان بگویند همواره و تحت هر شرایطی پشتیبان انقلاب بوده و توطئه های دشمنان بر آنها اثری ندارد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره گزافه گویی های رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: یکی دیگر از پیام های مردم در روز ۲۲ بهمن این بود که از تهدیدهای دشمن هراس نداشته و شجاعانه پای انقلاب ایستاده اند.

امام جمعه موقت کرمان از راهپیمایی ۲۲ بهمن به عنوان همایش وحدت نام برد و افزود: شاهدیم که بعد از ۲۲ بهمن عده ای حرف هایی را مطرح کردند و این در حالیست که خود آنها راهشان را از ملت جدا کردند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «آنهایی که برای براندازی نظام حرکت کردند از بدنه نظام جدا شدند»، گفت: مردم پیرو آرمان های انقلاب بوده و بر این اساس در راهپیمایی ۲۲ بهمن این پیام را دادند که پشتیبان افراد انقلابی هستند و افرادی که راه خود را انقلاب جدا می کنند از ملت ایران نیستند.

حجت الاسلام عرب پور همچنین با اشاره تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد: جهانیان بدانند که ایران از تهدیدهای ترامپ نمی ترسد.