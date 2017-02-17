وحدت و یکدلی رمز پیشرفت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی اظهارداشت: اقوام و ادیان مختلف سرزمین ایران اسلامی سالها در سختی ها و خوشی ها در کنار هم زندگی کرده اند و امروز وحدت رمز پیشرفت ایران اسلامی است.

وی با انتقاد از طرح آشتی ملی اظهارداشت: مردم و ملت ایران با یکدیگر قهر نیستند که نیازی به آشتی باشد، یک عده ای در عاشورای حسینی با بی حرمتی به این امام حسین(ع) موجب خشم مردم ایران شدند که هم اکنون نه تنها مردم بلکه خداوند متعال با این افراد قهر هستند و هیچ وقت نیازی به آشتی نبوده و نخواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی همچنین با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و نیز پوشش این حماسه عظیم و ماندگار از سوی سازمان صداوسیما افزود: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی عشق آنان به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را نشان داد.

نماینده ولی فقیه در استان به توطئه های فرهنگی و اقتصادی دشمنان بر علیه ایران اسلامی هم اشاره ای کرد و گفت: آمریکا و غرب باید بدانند که این مردم با همدلی تمام در مقابل این توطئه آنان تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات عده ای با ایجاد اختلاف های قومیتی از طریق فضای مجازی و سایت ها تلاش دارند به اهداف خود دست یابند اظهارداشت: این عده بدانند با ایجاد اختلاف به خصوص اختلافات قومی نمی توان ملت ایران را از راه اصلی خود همانا وحدت و همدلی است دور ساخت.

وی ادامه داد: در ایران اسلامی زبان‌ها و قومیت‌های مختلفی وجود دارد و تمامی این قومیت‌ها در همه حال باهم متحد هستند و باید از این تفاوت به‌عنوان فرصت استفاده کنیم و باوجود سلایق مختلف اتحاد روزافزون خود را به جهانیان نشان دهیم.

امام جمعه ارومیه افزود: دشمنان همیشه در تلاش هستند تا از این فرصت به‌عنوان تهدید استفاده کنند تا اساس و شالوده نظام جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند درحالی‌که این مسائل سبب ایجاد وحدت و همدلی هستند تا بیش‌ازپیش بتوان خود، نظام_و_دین_اسلام را تثبیت کنیم.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: خداوند این تفاوت‌ها را برای مردمانِ عالم نشانه قرار داده است و اختلاف رنگ و زبان از نشانه‌های بزرگ الهی است و باید از این مهم در جهت خداپرستی، توحید و وحدت استفاده نماییم تا نسبت به گذشته پایدارتر شویم.

وی یاد آور شد: عده‌ای از نمایندگان انتخاباتی از این تفاوت‌ها در راستای انتخاب خود استفاده می‌کنند که کاری بسیار ناشایست است و در چنین صحنه‌هایی باید منافع ملی را هدف قرارداد و برای رسیدن به رتبه متعالی تلاش خود را به‌کارگیریم تا بهترین فرد را انتخاب کنیم.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با شکر به درگاه خداوند متعال از نمازگزاران نیز خواست به سبب نزول رحمت الهی نماز شکر به جای آوردند.