نمایشگاه عکس "شور انقلاب" نشان دهنده حماسه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر آذربایجان ،رحیم شهرتی فر در بازدید از این نمایشگاه یادآور شد: این عکس ها حماسه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشان می دهد و می توان گفت عکس های حضور مردم در حماسه ملی در تاریخ معاصر کشورمان ثبت خواهد شد.

وی همچنین گفت: این عکس های مستند، شور حضور مردم آذربایجان در حماسه ملی را به تصویر کشیده اند و از این بابت بسیار ارزشمند هستند.

فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: یک اثر هنری علاوه بر اینکه از دیدگاه هنری ارزشمند است؛ از بابت ثبت وقایع و تاریخ نگاری یک ملت هم جایگاه بسیار والایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است نمایشگاه عکس "شور انقلاب" با آثاری از کمال شب خیز، علی حامد حقدوست، آیدین تبریزی، محمد دلیرباقری نیا، علی یوسفی و عباس بنی حسینیان در حال برگزاری است.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا دوشنبه دوم اسفند ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به محل برگزاری ای نمایشگاه واقع در اول سربالایی ولیعصر مجتمع سینمایی ناجی مراجعه کنند.