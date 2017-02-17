جوان کلاهبردار در سمنان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجای سمنان، سردار روح الامین قاسمی بیان داشت: متهم از سال گذشته تحت عنوان مناقصه و در سال ۹۵ با شگرد فروش خودرو لیزینگی، مبالغ هنگفتی از شهروندان دریافت کرده که تاکنون از تحویل خودرو خبری نشده است.

وی افزود: در ابتدای تحقیقات مشخص شد متهم که یک جوان ساکن سمنان است که در یک واحد تجاری استیجاری در ظاهر به فروش لوازم رایانه ای مشغول است.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: متهم از اردیبهشت امسال با وعده تحویل ۷۰ روزه خودروهای لیزینگی با ۳۰ درصد زیر قیمت بازار ۴۰ درصد مبلغ خودروی مورد نظر مشتریان را دریافت و با بهانه های مختلف و وعد و وعیدهای واهی، اعتماد مالباختگان که برخی نیز از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردارند را جلب کرده و از این طریق، مبالغ قابل توجهی از مالباختگان بدست آورده است.

قاسمی از شناسایی ۵۰ مالباخته این پرونده خبرداد و گفت: تمام قراردادهای منعقدشده در این پرونده به ارزشی بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال، غیرقانونی و صوری بوده است.

وی افزود: بنا بر اظهارات این کلاهبردار حرفه ای، وی به دلیل بدهی و بحران مالی در سال گذشته به افرادی پیشنهاد مناقصه با سود ۳۵ الی ۵۰ درصد داده و مبالغی را از آنان دریافت کرده است و پس از دریافت این مبالغ با خرید و فروش های متعدد، وجوه اندکی را به افرادی که پیشنهاد مناقصه را پذیرفته بودند پرداخت کرده است.

قاسمی گفت: متهم در بازجویی های اولیه منکر هر گونه رفتار مجرمانه ای بود اما اسناد و مدارک غیرقابل انکار پلیس راهی جز اعتراف را برای وی باقی نگذاشت.