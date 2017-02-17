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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

جام جهانی کشتی آزاد - کرمانشاه؛

آذربایجان به مقام سوم رسید/ روس‌ها پنجم شدند

آذربایجان به مقام سوم رسید/ روس‌ها پنجم شدند

تیم آذربایجان توانست با شکست تیم ترکیه در دیدار رده بندی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ کرمانشاه به عنوان سومی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ کرمانشاه از صبح دیروز پنجشنبه در سالن امام خمینی(ره) این شهر آغاز شده و عصر امروز جمعه به پایان می رسد.

بر این اساس تیم آذربایجان راس ساعت ۱۶ عصر امروز در دیدار رده بندی جام جهانی کشتی آزاد به مصاف تیم ترکیه رفت و با پیروزی ۷ بر یک عنوان سومی را از آن خود کرد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:(اسامی کشتی گیران آذربایجان در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: گئورگی ادیراشویلی ۸ – سزار آکگول ۷

۶۱ کیلوگرم: علی رحیم زاده – چنگیز اردوغان (به دلیل حاضر نشدن حریف برنده شد)

۶۵ کیلوگرم: حاجی علی اف ۱۲  – صفا آکسوی ۲

۷۰ کیلوگرم: داوید سوینیو چخانوف ۲ – یاکوپ گور ۱۰

۷۴ کیلوگرم: مراد سلیمان اف ۵  – اسلام کلیچ صفر

۸۶ کیلوگرم: شریف شریف اف ۲  – سلیم یاشار ۱

۹۷ کیلوگرم: اصلان آلبروف ۹  – فاروک آکویان ۱

۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگومدوف (برنده با ضربه فنی) – سلیم ارکان صفر

همچنین پیش از این دیدار نیز مسابقه برای کسب مقام پنجم و هفتم برگزار شد که تیم روسیه با نتیجه ۷ بر یک از سد تیم مغولستان گذشت و پنجم شد. تیم گرجستان هم با همین نتیجه تیم هند را شکست داد و به عنوان هفتمی رسید.

کد مطلب 3909636

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