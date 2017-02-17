به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ کرمانشاه از صبح دیروز پنجشنبه در سالن امام خمینی(ره) این شهر آغاز شده و عصر امروز جمعه به پایان می رسد.

بر این اساس تیم آذربایجان راس ساعت ۱۶ عصر امروز در دیدار رده بندی جام جهانی کشتی آزاد به مصاف تیم ترکیه رفت و با پیروزی ۷ بر یک عنوان سومی را از آن خود کرد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:(اسامی کشتی گیران آذربایجان در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: گئورگی ادیراشویلی ۸ – سزار آکگول ۷

۶۱ کیلوگرم: علی رحیم زاده – چنگیز اردوغان (به دلیل حاضر نشدن حریف برنده شد)

۶۵ کیلوگرم: حاجی علی اف ۱۲ – صفا آکسوی ۲

۷۰ کیلوگرم: داوید سوینیو چخانوف ۲ – یاکوپ گور ۱۰

۷۴ کیلوگرم: مراد سلیمان اف ۵ – اسلام کلیچ صفر

۸۶ کیلوگرم: شریف شریف اف ۲ – سلیم یاشار ۱

۹۷ کیلوگرم: اصلان آلبروف ۹ – فاروک آکویان ۱

۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگومدوف (برنده با ضربه فنی) – سلیم ارکان صفر

همچنین پیش از این دیدار نیز مسابقه برای کسب مقام پنجم و هفتم برگزار شد که تیم روسیه با نتیجه ۷ بر یک از سد تیم مغولستان گذشت و پنجم شد. تیم گرجستان هم با همین نتیجه تیم هند را شکست داد و به عنوان هفتمی رسید.