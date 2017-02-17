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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

قاهره: اسکان فلسطینی ها در سیناء بی اساس است

قاهره: اسکان فلسطینی ها در سیناء بی اساس است

وزارت خارجه مصر اخبار مربوط به اسکان فلسطینی ها در شبه جزیره سینا را بی اساس و نادرست توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزات خارجه مصر اعلام کرد: اخبار مربوط به اسکان فلسطینی ها در سیناء بی اساس و نادرست و در هیچ مذاکره قبلی به آن پرداخته نشده است.

ابوزید سخنگوی این وزارتخانه بیان کرد: سیناء سرزمینی مصری است و در هیچ دوره ای میان مسئول مصری و خارجی در این باره بحث نشده است. موضع مصر در قبال فلسطین کاملا روشن است.

وی افزود: مصر حامی ایجاد دو کشور است و این مورد توافق بین المللی است و موضع مصر نیز در این راستاست. مذاکرات مستقیم میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها به حل مشکل می انجامد و ایجاد کشور فلسطینی را نیز برآورده می کند.

کد مطلب 3909640

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