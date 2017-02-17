به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش داوران جوان در ششمین دوره از جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات برگزار شد. حضور بیش از ۱۰۰ نفر از علاقمندان و متخصصان جوان حوزه سینما در این همایش دوساعته که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان برگزار شد بیانگر نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه سینما در سطح شهر اصفهان که مهد فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است،‌دارد.

نیکوکاری امانتی در فطرت انسان‌هاست که باید یادآوری شود

سید علی نکویی، رئیس شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان که در این همایش به سخنرانی پرداخت احسان و نیکوکاری را امانتی دانست که در فطرت انسان‌ها نهفته است.

وی ادامه داد: هدف جشنواره حسنات زنده کردن و یادآوری فطرت نیکی در انسان‌هاست و هنر سینما را می‌توان بهترین ابزار در این زمینه عنوان کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با اشاره به اینکه جامعه هدف جشنواره حسنات همه افراد جامعه با هر مذهب و آئین و خط فکری هستند، اضافه کرد: جشنواره حسنات مختص گروه خاصی نیست و همه می‌توانند در این جشنواره سهیم باشند.

وی تاکید کرد: ما باید در جشنواره حسنات شرایطی را در جامعه ایجاد کنیم که هیچ انسانی احساس تنهایی و بیهوده بودن نداشته باشد.

۱۲۰ اصفهانی در بخش داوران جوان حسنات ثبت‌نام کردند

فرزان معظم، رئیس داوران جوان ششمین جشنواره حسنات نیز در این همایش به ثبت نام بیش از ۱۲۰ نفر از جوانان اصفهانی در بخش داوران جوان ششمین جشنواره حسنات اشاره کرد و گفت: نیمی از این جوانان فارغ التحصیلان رشته‌های سینمایی هستند و در این راستا با موفقیت‌های خوبی همراه خواهیم بود.

وی ایجاد روحیه خودباروی در جوانان برای حضور در عرصه‌های سینمایی به ویژه در بخش تولید و همچنین داوری آثار سینمایی را از اهداف راه‌اندازی بخش داروان جوان در جشنواره حسنات عنوان کرد و افزود: در این راستا تنها راه موفقیت جوانان در این جشنواره تعامل با دست‌اندرکاران این جشنواره است تا بتوانند به خوبی از ظرفیت‌های موجود و به ویژه داوران بزرگ جشنواره استفاده کنند.

کارنامه داوران جوان حسنات درخشان است

فریدون خسروی، عضو هیات داوران ششمین جشنواره حسنات نیز که در دوره چهارم و پنجم جشنواره حسنات مسئولیت داوران جوان جشنواره حسنات را برعهده داشت به کارنامه درخشان این بخش از داوری جشنواره حسنات اشاره کرد و اظهار داشت: برای نمونه در این راستا می‌توان از کشف استعدادی درخشان به نام سعید روستایی در جشنواره حسنات نام برد چرا که این هنرمند توسط هنرمندان بزرگ جشنواره دیده نشد و این جوانان بودند که این استعداد بزرگ را کشف کردند.

وی که معتقد است در فرهنگ و هنر یک نفر به راحتی می‌توانند در سرنوشت کشور تاثیرگذار باشد، افزود: باید باور داشته باشیم که عدالت فقط احساس نیست بلکه داوری نیز در این زمینه نقش بسزایی دارد.

خسروی با تاکید بر اینکه جوانان باید خود را باور داشته باشند تا بتوانند قله‌های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کنند، ادامه داد: چنانچه شما جوانان خود را جدی نگیرید مردم و جشنواره حسنات شما را جدی خواهند گرفت و شما را به باور و اعتماد به نفس لازم خواهند رساند.

وی با اشاره به اینکه داوران جوان می‌توانند با توجه به فطرت پاکی که دارند آینده فرهنگ و هنر کشور را رقم بزنند، افزود: باید نیکوکاری را در ذهن تک تک افراد جامعه نهادینه کنیم تا به آینده‌ای درخشان برای کشور کمک کنیم.

داوران جوان حسنات روزنه امیدی برای ارتقای نظارت‌های فنی بر سینمای ایران است

مجید صدیقی، رئیس کمیته داستانی داوران جوان جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان نیز که معتقد است جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات و جوانان تعاملات خوبی را با همدیگر داشته‌اند، اظهار داشت: در واقع حسنات بستری را فراهم ساخته تا جوانان فرصت خودنمایی داشته باشند.

وی تاکید کرد: جوانان باید از خلاقیت، نشاط و پویایی خود در بستر جشنواره حسنات استفاده کنند تا بتوان روزنه امیدی را در ارتقای نظارت‌های فنی در آینده سینمای کشور شاهد باشیم.

داوران جوان مولفه فراموش شده سینمای ایران بود

حسین احمدی، رئیس کمیته بخش شهروندی داوران جوان ششمین جشنواره حسنات ترییت داوران جوان را به نوعی کار حسنه تلقی کرد و گفت: داوران جوان مولفه قابل توجهی در سینمای ایران هستند که تا قبل از حسنات به این مهم در سینمای کشور پرداخته نشده بود.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه باید مهم‌ترین هدف داوران در انتخاب آثار باشد، ادامه داد: در این راستا باید این سنت حسنه در بدنه همه اقشار جامعه تزریق کنیم و جز با فیلم خوب این مهم محقق نخواهد شد.

گفتنی است ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از ۱۵ تا ۱۸ اسفند ماه در پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان برگزار خواهد شد.