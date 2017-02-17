ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد/ ثبت ششمین قهرمانی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ کرمانشاه از صبح دیروز پنجشنبه در سالن امام خمینی(ره) این شهر آغاز شده و عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار فینال بین تیم های ایران و آمریکا به پایان رسید.

دیدار فینال رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد راس ساعت ۱۷:۱۵ امروز جمعه بین تیم های ایران و آمریکا برگزار شد که در پایان این دیدار حساس و سنتی، تیم ایران توانست با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی برسد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

شاگردان محمد طلایی با کسب این عنوان قهرمانی توانستند برای ششمین سال متوالی قهرمان جام جهانی شوند.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی ۶ – آنتونی راموس صفر

۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور ۶ – لوگان استیبر ۲

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری ۵ - فرانک مولینارو ۴

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی ۲ – جیمز گرین صفر

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی ۲ – جردن باروز ۳

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی صفر – دیوید تایلور (برنده با ضربه فنی)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی صفر – کایل اسنایدر ۶

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی ۵ – نیک گویازدوفسکی صفر

فینال جام جهانی امسال در حالی برگزار شد که جمعیت زیادی به دلیل ظرفیت محدود سالن مسابقات پشت درهای ورزشگاه ماندند. همچنین بسیاری از مسئولان سیاسی و ورزشی استان کرمانشاه نیز با حضور در سالن از نزدیک تماشاگر این مصاف دیدنی بودند.

پیش از آغاز این دیدار هدایایی بین ریچ بندر مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا و علی بیات سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ایران به نشانه تعامل و همکاری دو فدراسیون کشتی ایران و آمریکا رد و بدل شد.

یکی از نکات قابل تامل پیش از برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال که عصر امروز برگزار شد، ممانعت از حضور نماینده اتحادیه جهانی کشتی به سالن مسابقات به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در داخل و خارج ورزشگاه بود. حتی بسیاری از خبرنگاران، داوران و مسئولان برگزاری مسابقات نیز در هنگام ورود به سالن با مشکل مواجه که سرانجام با دخالت ماموران نیروی انتظامی موفق به ورود به سالن شدند.

در هنگام برگزاری این دیدار جذاب و دیدنی جمعیت زیادی که مسئولیت در برگزاری رقابتها نداشتند در اطراف تشک مسابقه حضور داشتند که این مساله بی نظمی زیادی بوجود آورده بود.

حرکات رسول خادم در هنگام کشتی وزن ۷۴ کیلوگرم بین یاراحمدی و باروز بسیار دیدنی بود. او مدام از جایگاه خود به کادر فنی نکاتی را گوشزد می کرد و یک لحظه آرام و قرار نداشت.

حسن یزدانی در این دیدار در حالیکه در وزن جدید به میدان رفت با ضربه فنی مغلوب حریف شد و برای نخستین بار شکست در وزن ۸۶ کیلوگرم را تجربه کرد. او در تایم دوم از نظر قوای جسمانی به شدت تحلیل رفته بود و از آمادگی همیشگی برخوردار نبود

پیش از دیدار فینال، تیم آذربایجان نیز با شکست ترکیه به عنوان سومی دست یافت. روسیه هم با نتیجه ۷ بر یک از سد تیم مغولستان گذشت و پنجم شد. گرجستان هم با همین نتیجه تیم هند را شکست داد و به عنوان هفتمی رسید.