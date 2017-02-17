نظر دادن درباره روابط آمریکا و روسیه هنوز زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت رابطه آمریکا و روسیه نه تنها برای دو کشور بلکه برای جامعه بین المللی مهم است.

پسکوف گفت: ما معتقدیم که رابطه آمریکا و روسیه بسیار مهم است. این رابطه هم برای دو کشور و هم برای جامعه بین الملل اهمیت دارد، به همین دلیل ما معتقدیم که این موضوع نیاز به توجه ویژه دارد.

وی با توجه به برخی اظهارات درباره روابط دو کشور، در ادامه افزود: نظر دادن راجع به امید داشتن یا نا امیدی ما از دولت جدید آمریکا، هنوز زود است و ما عینک خوش بینی یا بد بینی نزده ایم. و سعی داریم که واقع گرا باشیم.

به اعتقاد پسکوف، اکنون تنها مدتی کمی از شروع کار دولت ترامپ می گذرد به همین دلیل هنوز ارزیابی کردن و نظر دادن در مورد رابطه دو کشور زود است.