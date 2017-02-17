پرداخت ۱۴میلیارد تومان برای مطالبات کشاورزان چهارمحال و بختیاری

ذبیح الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۱۴میلیارد تومان برای مطالبات کشاورزان چهارمحال و بختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: این مبلغ برای خرید تضمینی جو به کشاورزان این استان پرداخت شده است.

وی افزود: بیش از ۹۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران چهارمحال و بختیاری نیز پرداخت شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: خرید تضمینی گندم و جو در این استان نسبت به سال های گذشته از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.

وی بیان کرد: گندم تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین گندم های تولیدی کشور است.