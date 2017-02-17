به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عصاری پیش از ظهر امروز جمعه در نشست خبری که در محل دفتر ریاست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد؛ در خصوص برگزاری کنگره بین المللی جندی شاپور در دزفول اظهار کرد: کنگره بین المللی جندی شاپور که حدود دو سال و نیم برای آن برنامه ریزی شده، سه و چهار اسفند سال جاری در این دانشگاه برگزار می شود.

وی افزود: در این کنگره تلاش می شود اذهان مردم و دنیا را به سمت این میراث گرانبها متوجه سازیم چرا که دنیا بیشتر از ما نسبت به این میراث باستانی حساسیت و توجه دارد در واقع می توان گفت این کنگره نقطه شروع کار ما برای شناسایی و معرفی هر چه بیشتر این منطقه است.

برگزاری کنگره در عالی ترین سطح

رئیس دانشگاه جندی شاپور و دبیرکنگره بین المللی جندی شاپور در خصوص مهمانان دعوت شده به کنگره گفت: تلاش شده تا کنگره در این دو روز در عالی‌ترین سطح برگزار شود. افتتاحیه برنامه در روز نخست با حضور فرهادی وزیر علوم و معاونان فرهنگی وی خواهد بود. وزیر بهداشت و معاونانش، رئیس یونسکو، اعضای کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای فرهنگستان علوم و آیت الله موسوی جزایری از جمله مهمانان ویژه روز نخست برپایی کنگره هستند.

عصاری تصریح کرد: در روز دوم نیز دکتر مخبر رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر ولایتی حضور خواهند داشت. علاوه بر مهمانان داخلی، محققان خارجی نیز که مقالات و پژوهش هایی ارائه داده‌اند در این کنگره شرکت می کنند.

وی ادامه داد: دبیرخانه دائمی جندی شاپور در روز دوم کنگره به دست علی اکبر ولایتی افتتاح می شود که دستاوردهای علمی جندی شاپور در این دبیرخانه قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مرکز تحقیقات جندی شاپور در راستای تداوم تولیدات علمی و بازخوانی این میراث گرانبها راه‌اندازی می شود که هیات امنای آن عالی ترین مقامات فرهنگی کشور هستند.

کاوش های باستان شناسی

دبیر کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور در خصوص کاوش های باستان شناسی صورت گرفته در منطقه جندی شاپور هم گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی بر اساس نقشه های ارائه شده، کاوش های لازم برای شناسایی و اطمینان از وجود شهر جندی شاپور را انجام داد. مساحت این منطقه در حدود هزار و ۲۰۰ هکتار تخمین زده شده که دانشگاه جندی شاپور در صد هکتار میانی آن قرار گرفته است.

عصاری بیان کرد: اما مساله ای که در حال حاضر وجود دارد حفاظت از این منطقه تاریخی است زیرا با بیرون کشیده شدن این شهر از خاک، مسئولیت ما بسیار بیشتر می شود.

رئیس دانشگاه جندی شاپور و دبیرکنگره بین المللی جندی شاپور تاکید کرد: وجود چنین شهر باستانی می تواند یک تحول بزرگ و مهم توریستی فرهنگی برای منطقه به حساب آید.

عصاری در خصوص موزه جندی شاپور هم گفت: دانشگاه برای راه اندازی موزه جندی شاپور اعلام آمادگی کرده تا آثار کشف شده از منطقه خارج نشوند اما در نهایت این موزه چه در دانشگاه ساخته شود چه در سطح شهرستان، اشیاء پیدا شده از شهرستان خارج نمی شوند.

رونمایی از هشت کتاب در کنگره

کوروش عطاریان جانشین دبیر علمی کنگره جندی شاپور نیز در این نشست خبری به کتاب های چاپ شده در خصوص جندی شاپور اشاره کرد و افزود: مراجع مفیدی شامل مقالات و کتب ارزشمند گردآوری شد که از این تعداد هشت کتاب تألیف و ترجمه شده است که در کنگره رونمایی می شود.

وی افزود: از شاخص‌ترین این آثار می توان کتاب "آکادمی جندی‌شاپور" از یک فیلسوف آلمانی به نام شوفلر است که برای نخستین‌بار به زبان فارسی ترجمه شده است را نام برد. همچنین از کتاب‌هایی از مؤلفان فرانسوی و ترک و کتاب دکتر ولایتی که به زبان انگلیسی نوشته شده نیز رونمایی می شود.

جانشین دبیر علمی کنگره جندی شاپور در مورد مقالات ارسال شده نیز گفت: طی دو فراخوان داده شده در ماه‌های اخیر، حدود ۲۰۰ مقاله علمی برای ما ارسال شده که بعد از بررسی، تعداد ۵۷ تا از آنها انتخاب شدند. همچنین ۱۰ سخنران علمی از اساتید دانشگاه‌های تهران و سراسر کشور در این دو روز به سخنرانی و ارائه مقاله می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دومین دانشگاه دولتی استان از نظر تعداد دانشجو است که دانشجویان آن در بیش از ۲۰ رشته کارشناسی و ۱۱ رشته کارشناسی ارشد تحصیل می کنند. براساس مستندات تاریخی موجود در شهر باستانی جندی شاپور دزفول ، نخستین نظام نامه آموزش عالی در ۱۸۰۰ سال پیش در دانشگاه جندی شاپور شکل گرفت.

دانشگاه جندی شاپور دزفول در عصر خود معتبرترین مرکز علمی جهان بود که رشته هایی چون پزشکی و نجوم در آن تدریس می شد.