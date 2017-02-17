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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

مهدی خزعلی با دستور مقام قضائی آزاد شد

مهدی خزعلی با دستور مقام قضائی آزاد شد

وکیل مدافع مهدی خزعلی از آزادی موکلش خبر داد.

مصطفی ترک همدانی در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده قضایی مهدی خزعلی،گفت: مهدی خزعلی در زندان اوین بود و به علت اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده بود.

وکیل مدافع خزعلی افزود: وی ساعاتی پیش به دستور مقام قضائی دادسرای تهران آزاد شد.

کد مطلب 3909702

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