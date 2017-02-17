مهدی خزعلی با دستور مقام قضائی آزاد شد

مصطفی ترک همدانی در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده قضایی مهدی خزعلی،گفت: مهدی خزعلی در زندان اوین بود و به علت اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده بود.

وکیل مدافع خزعلی افزود: وی ساعاتی پیش به دستور مقام قضائی دادسرای تهران آزاد شد.