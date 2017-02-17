ریزش آوار در حکیمیه /مرگ کارگر ۲۰ ساله

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه مرگبار، توضیح داد: وقوع حادثه ریزش آوار در ساعت ۱۵:۲۰ جمعه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان دو ایستگاه را به محل حادثه واقع در حکیمیه تهرانپارس اعزام کرد.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که ریزش آوار در قطعه زمینی به مساحت حدود ۴۰۰ مترمربع رخ داده و در حالی که کارگران در دیوار ضلع شمالی این زمین در حال کار بودند ناگهان دیوار بر سرشان تخریب شده است.

ملکی ادامه داد: در این حادثه یک کارگر افغان را که از ناحیه سر و صورت دچار آسیب دیدگی شده بود را از محل حادثه خارج کرده و برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اوژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از کارگران نیز در زیر آوار محبوس مانده بود، ادامه داد: عوامل آتش نشانی مدتی بعد این کارگر ۲۰ ساله افغان را نیز از زیر آوار خارج کرده و در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که در بررسی علائم حیاتی این فرد مشخص شد که به دلیل شدت جراحات وارده در همان دقایق اول حادثه در دم جان خود را از دست داده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت: علت قطعی این حادثه در دست بررسی است اما شواهد اولیه حاکی از این است که بی احتیاطی کارگران حین کار منجر به این حادثه شده است.