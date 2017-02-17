وزیر دفاع آلمان به آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در سخنان آغاز به کار کنفرانس سه روزه مونیخ نسبت به تک روی آمریکا به واشنگتن هشدار داد.

این در حالی است که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در این کنفرانس حاضر شده است.

گفتنی است پیش از آغاز رسمی کنفرانس امنیتی مونیخ «ولفگانگ ایشینگر» رئیس این کنفرانس در سخنانی هشدار آمیز علیه آمریکا اظهار داشت:مواضع اخیر ترامپ در خصوص حمایت از فروپاشی اتحادیه اروپا به نوعی اعلان یک جنگ غیر نظامی میان واشنگتن-بروکسل است.

در این کنفرانس مسائل و چالش های امنیتی و سیاسی جهان مورد بررسی شرکت کنندگان قرار می گیرد.کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال در ماه فوریه برگزار می شود.