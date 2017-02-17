نمایشگاه عکس "پایتخت والیبال" در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار، در این نمایشگاه گروهی عکس، تصاویری از مسابقات والیبال در طی چند فصل گذشته از سوی هفت نفر از عکاسان خبری اورمیه به نمایش گذاشته شده‌اند.

مدیرمسئول نگارخانه‌ میلان عصر جمعه در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برپایی این نمایشگاه اظهارداشت:عکاسی ورزشی برای اولین بار در ایران از طریق برپایی این نمایشگاه وارد نگارخانه شده است.

فردین میلانی هدف از برپایی این نمایشگاه را ارتقا سطح کیفی عکاسی ورزشی و ایجاد انگیزه در جوانان برای ورود به عرصه‌ی عکاسی ورزشی ذکر کرد و افزود: تاکید بر اهمیت موضوع ورزش والیبال و نشان دادن جایگاه این رشته‌ی ورزشی در بین شهروندان اورمیه از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی با یادآوری کمرنگ بودن دیدگاه فرهنگی در خصوص ورزش والیبال در میان خانواده‌ها و حتی مسئولین، عنوان کرد: این نمایشگاه نقطه‌ی عطفی در فروش عکس‌های ورزشی به عنوان یک اثر هنری و ورود آنها به خانه‌ها خواهد بود.

جواد پورصمد استاد برجسته‌ عکاسی نیز با تاکید بر ریشه‌دار بودن ورزش والیبال در اورمیه گفت: نمایش آثار عکاسان خبری در زمینه والیبال، کار فوق‌العاده‌ایی هست و با وجود دارا بودن آرشیو غنی و خوب از این رشته‌ ورزشی، در خصوص عرضه‌ی آن کاری صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر توجه و سرمایه‌گذاری ویژه در بخش عکاسی ورزشی از سوی مسئولین و رسانه‌ها افزود: در سالهای اخیر باوجود تمامی محدودیتهای موجود، عکاسان خبری اورمیه در ثبت لحظه‌های ناب و بیادماندنی والیبال و همچنین نشان دادن تلاشهای قهرمانان و والیبالیستهای شهرمان تلاشهای بسیاری انجام داده‌اند.

پورصمد ضمن تحسین گالری میلان در پیشقدم شدن برای برپایی این نمایشگاه، از مدیران فرهنگی و ورزشی استان درخواست کرد با خرید آثار ارائه شده در این نمایشگاه از عکاسان خبری حمایت کنند.

وی سطح آثار ارائه شده در نمایشگاه را قابل قبول و خوب ارزیابی کرد و افزود: هرچند بیشتر آثار ارائه شده حول و حوش توپ و تور بود ولی تلاش عکاسان در ثبت تصاویر مسابقاتی که تاریخ مکتوب و بصری اورمیه محسوب می‌شوند، ستودنی است.

نمایشگاه عکس "پایتخت والیبال" از امروز (۲۹ بهمن) با نمایش ۹۰ عکس به مدت ۱۲ روز در محل نگارخانه‌ میلان در اورمیه عصرها پذیرای والیبال دوستان و علاقمندان به عکاسی خواهد بود.