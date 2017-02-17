کودکان امروز سربازان آینده جبهه فرهنگی/ برای فرهنگ کادرسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی عصر جمعه در اجتماع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شاهرود با حضور حسین یکتا فعال جبهه فرهنگی کشور به میزبانی سالن آمفی تئاتر هلال احمر این شهر با بیان اینکه در مسائل فرهنگی اگر می خواهیم به نتیجه برسیم باید از کودکان آغاز کنیم، ابراز داشت: این به آن معنا نیست که دیگر افراد در جبهه فرهنگی رها شوند بلکه معتقدیم ضمن حفظ بزرگسالان باید کودکان و نوجوانان در کنار امورات جاری دیده شوند چراکه این قشر مهم از جامعه امروز سربازان آینده جبهه فرهنگی هستند که باید با کادر سازی درست آنها را در این فضا فعال کنیم.

وی افزود: فعالان حوزه فرهنگی باید ضمن گسترده کردن فعالیت درونی خود تلاش کنند تا ضد انقلاب از دایره خارج باشد و محور برنامه ریزی ها را بر اساس محتویات داخلی تنظیم شود به این معنا که گاهی در برنامه های فرهنگی باید به نحوی فعالیت کرد که دیگران نیز در این فضا قرار گرفته و مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ذاتا فرهنگی است، ابراز داشت: در این انقلاب تحول بر اساس عالم اقتصاد و سیاست، اجتماع و فرهنگ با همین عنوان جبهه ای و رزمنده بودن شکل گرفت که باید تداوم داشته باشد و به نتیجه برسد، اگر تحول ما در عصر انقلاب مجاهدانه و فرهنگی نبود قطعا به پیروزی نمی رسیدیم، حتی در حوزه اقتصاد نیز تا زمانی که جبهه مردمی شکل نگیرد به استقلال اقتصادی نخواهیم رسید.

امینی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی ازمهم ترین ارکانی که باید مجاهدانه با ایثارگری و داشتن همان روحیه رزمندگان دوران جنگ پیش رویم جبهه فرهنگی است، تصریح کرد: در جبهه فرهنگی کار بسیار سخت تر و خون دلهای آن از سایر جبهه ها بیشتر خواهد بود و پیدا است که به نتیجه رساندن آن نیز به راحتی مسیر نخواهد شد که نشان دهنده انجام کار حساس و مهم در این نهضت است.

وی افزود: توقع مقام معظم رهبری از این نوع روحیه، جبهه ها و ایثارگری در اقدام و عمل است که می تواند در مسائل فرهنگی به معنای کلان اثر گذار باشد.