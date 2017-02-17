عبدالرحمان قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نخستین زمین تخصصی اسکیت در چهارمحال و بختیاری احداث می شود، اظهار داشت: با احداث این سالن ورزشی زمینه توسعه این ورزش در استان فراهم می شود.

وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که اولین زمین تخصصی اسکیت استان چهارمحال و بختیاری را به صورت کاملا سرپوشیده از اعتبارات عمرانی وزارت ورزش و جوانان احداث کنیم تا با توجه به شرایط فصلی استان، فعالیت های رشته اسکیت در فصل های سرد سال نیز پیگیری شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون بسیاری از ورزشکاران این استان در رشته اسکیت توانسته اند مقام های برتر کشور را کسب کنند.