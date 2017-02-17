فیلم/ سیل بزرگراه بوشهر - برازجان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم بارشها در استان فارس و سرازیر شدن سیلاب این بارشها به استان بوشهر، برخی از مسیرهای استان بوشهر بسته شد.
بزرگراه بوشهر - برازجان که یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی جنوب کشور است، بر اثر جاری شدن سیل بسته شد.
بوشهر - تداوم بارندگیها و جاری شدن سیل باعث مسدود شدن جاده بوشهر - برازجان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم بارشها در استان فارس و سرازیر شدن سیلاب این بارشها به استان بوشهر، برخی از مسیرهای استان بوشهر بسته شد.
بزرگراه بوشهر - برازجان که یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی جنوب کشور است، بر اثر جاری شدن سیل بسته شد.
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