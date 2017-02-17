فیلم/ سیل بزرگراه بوشهر - برازجان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم بارش‌ها در استان فارس و سرازیر شدن سیلاب این بارش‌ها به استان بوشهر، برخی از مسیرهای استان بوشهر بسته شد.

بزرگراه بوشهر - برازجان که یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی جنوب کشور است، بر اثر جاری شدن سیل بسته شد.