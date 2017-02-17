آسمان خاکی و زمین سیلابی/ سد نساء لبریز شد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: بارش باران شدید و طوفان شن هم اکنون در شهرستان های مختلف استان کرمان زندگی مردم را مختل کرده است و در شهر کرمان نیز تند باد مردم را خانه نشین کرده است.

از ابتدای هفته جاری تا امروز استان کرمان در معرض پدیده های مختلف آب و هوایی قرار گرفته است و تاکنون بارها راه های ارتباطی و برق ده ها روستا قطع شده است که با تلاش نیروهای امدادی برق برخی از این روستاها وصل شده است اما گفته می شود که راه ارتباطی روستاها بعد از فرو کشن کردن سیل وصل می شود.

طبق آخرین خبرها در حال حاضر اکثر رودخانه های استان کرمان که بعضا طی ۲۰ سال گذشته خشک بوده اند طغیان و مردم را غافلگیر کرده اند.

سد و رودخانه بافت این شهر را تهدید نمی کند

با وجود اینکه خبرهایی از لبریز شدن سد بافت شنیده می شود اما به گفته مسئولان استانداری کرمان به دلیل قرار گرفتن رودخانه بافت در حاشیه شهر خطری شهر بافت را تهدید نمی کند اما مشکلی که امروز استان کرمان به صورت جدی با آن مواجه شده است لبریز شدن سد بزرگ نساء در بالا دست شهرستانهای بم، ریگان و فهرج و نرماشیر است.

این شهرستانها طی هفته گذشته به صورت مداوم با طوفان شن دست و پنجه نرم کرده اند و شدت ریزگردها به حدی است که شهرها دچار شن گرفتگی شده و مردم در خانه ها مانده اند اما حالا بروز سیل این شهرستانها را در معرض خطر قرار داده است

این شهرستانها طی هفته گذشته به صورت مداوم با طوفان شن دست و پنجه نرم کرده اند و شدت ریزگردها به حدی است که شهرها دچار شن گرفتگی شده و مردم در خانه ها مانده اند اما حالا بروز سیل این شهرستانها را در معرض خطر قرار داده است.

طبق اخطاریه ستاد بحران استانداری کرمان به فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مسئولین و اهالی چهار شهرستان شرقی بم، نرماشیر، ریگان و فهرج اخطار داده شده است که با توجه به سرریز شدن آب سد نساء با ظرفیت بالا از هر گونه اسکان یا چرای دام در حوزه مسیل های پایین دست سد نساء خودداری و تمهیدات لازم ایمنی پیش بینی کنند.

در این اخطاریه تاکید شده است که ساکنین منازل نزدیک مسیل تخلیه و مدارس این شهرستانها برای اسکان در اختیار ساکنان قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: سد نساء یکی از سدهای بزرگ استان کرمان است که از استحکام بالایی برخوردار است که با توجه به بارندگی های بالا دست این سد لبریز شده است.

ابوالقاسم سیف الهی گفت: سد در آستانه لبریز شدن قرار دارد و به همین دلیل به مسئولان شهرستانهای شرقی کرمان هشدارهای لازم در راستای تخلیه روستاهای اطراف رودخانه پایین دست داده شده است.

وی گفت: در سایر شهرستانهای شاهد سیلابی شدن اکثر رودخانه های سیلابی هستیم اما گروه های امدادی در تمام مناطق حضور دارند و امدادرسانی را انجام داده اند.

آماده باش امداد گران در شهرستانهای سیل خیز

معاون استاندار کرمان با اشاره به آماده باش گروه های امدادی در شهرستانهای دیگر با سیل گفت: بیشترین بارندگی ها در بافت، شهربابک و سیرجان روی داده است.

وی گفت: برق روستاهایی که دچار مشکل شده بود وصل شده و یا اقدام های لازم برای رفع مشکل در حال انجام است.

سیف الهی ادامه داد: از مردم به صورت جدی می خواهیم از همه مسیل ها فاصله بگیرند.

معاون عمرانی شهرستان سیرجان نیز با اشاره به جاری شدن رودخانه های فصلی و سیلابی این شهرستان گفته است که ۲۷۰ سد آبخیزداری این شهرستان لبریز شده اند و از مردم می خواهیم از مسیر رودخانه ها فاصله بگیرند.

محسن ارش در ادامه به افزایش قابل توجه بارندگی در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داده است و گفته است نگران جاری شدن سیل در روستاهای پایین دست این سدها هستیم.

وی از روستاییان و عشایر خواست تدابیر لازم را برای کاهش خسارت ها در نظر بگیرند.

مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: تاکنون شهرستان بافت با ۱۶۷ میلی متر و رابر با ۱۵۹ میلی متر بیشترین میزان بارش ها را داشته اند.

محسن صالحی با اشاره به ادامه بارندگی ها گفت: دستگاه های زیر مجموعه ستاد بحران استانداری کرمان به دلیل خطر بروز سیلاب در آماده باش کامل هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: هیچ کدام از راه های اصلی کرمان به دلیل سیل بسته نشده اند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچ تلفات جانی نیز بر اثر بروز سیلاب به صورت مستقیم نداشتیم اما برخی از خانه های خشت و گلی در روستاها به دلیل بارش شدید باران و سیلاب و ۀبگرفتگی دچار خسارت هایی شده اند.

وی در خصوص روستاهای در محاصره سیل نیز گفت: امداد رسانی به این روستاها صورت گرفته و گروههای امدادی در این روستاها حضور دارند.

احتمال کشته شدن یک نفر در هنگام تماشای سیل

همچنین گزارش شده است در شهرستان جیرفت در منطقه دلفارد فردی درون رودخانه فصلی سقوط کرده که هنوز از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست اما خبرهای اولیه از احتمال غرق شدن وی خبر می دهند. گفته می شود وی در کنار رودخانه سیلابی در حال تماشای سیلاب بوده است.

فرماندار جیرفت نیز از اعزام سه تیم از جمعیت هلال احمر این شهرستان به محل حادثه سقوط این فرد در رودخانه شور و دلفارد خبر داده است.

احمد امینی روش گفته است که تیم های امدادی در محل پل دوم شور و حاشیه رودخانه در حال عملیات هستند.

امینی روش گفت:هم اکنون در محل حادثه تاریکی هوا مه و باران عملیات را برای امدادگران مشکل کرده است.

وی بیان کرد: گل و لای حاصل از سیلاب هم دید را برای امدادگران کاهش داده است.

طبق آخرین اخبار، رودخانه فصلی دهبکردی نیز طغیان کرده است و از مردم روستای دهبکری نیز خواسته شده تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

بعد از سال ها رودخانه اسطور در سیرجان و رودخانه خشک در بردسیر نیز جاری شده اند.

همچنین گفته می شود در شهرستانهای بافت عصر امروز روستاهای هارموییه، سیف الدین و هنکایی گوغر به دلیل برف، بن پشت کیسکان، گوشت سفلی، دره پهن به دلیل سیل در محاصره قرار گرفته اند.

بارش ها از فردا در غرب استان تشدید می شوند

بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، امروز میزان بارش بیشتر شده است در مناطق شرقی وزش باد نسبتاً شدید و گردو خاک روی داده است که کاهش دید را هم به همراه داشته است و این پدیده همچنان ادامه دارد، از فعالیت سامانه از روز شنبه کاسته خواهد شد و روزهای شنبه و یکشنبه بارش ها پراکنده خواهد بود، بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی بصورت برف است.

از فردا کاهش محسوس دما نیز در سطح استان رخ خواهد داد که تا اواسط هفته ادامه دارد، هفته آینده وزش باد پدیده غالب استان کرمان است.

دریچه های سد جیرفت باز می شود/ ورود آب به سد از سال ۸۴ بی سابقه بوده است

همچنین در شهرستان جیرفت در جنوب کرمان نیز اطلاعیه ای در خصوص باز شدن دریچه های سد بزرگ جیرفت صادر شده است.

مدیر امور سد جیرفت در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به بارندگی های اخیر و رسوب زدایی و تخلیه رسوب صبح شنبه ساعت ۸ دریچه های سد جیرفت باز خواهد شد.

از مردم و کشاورزان پایین دست سد جیرفت خواسته شده است با توجه به حجم آب خروجی جوانب احتیاط را رعایت کنند. محمد افشاری افزوده است که کشاورزان پایین دست سد جیرفت قبل از باز شدن دریچه های سد، نسبت به بستن سردهنه آب بندها اقدام کنند.

وی بیان کرد: دامداران و مردم هم توجه داشته باشند در زمان باز کردن دریچه های سد جیرفت از تردد در بستر رودخانه هلیل جدا خود داری کنند.

مدیر امور سد جیرفت گفت: دامداران و عشایر هم از نزدیک کردن دام های خود به حاشیه رودخانه و چراندن گوسفندان در بستر هلیل جدا خوداری کنند.

افشاری با اشاره به اینکه در پی بارش رحمت الهی چند روز اخیر حدود ۷۰ میلیون متر مکعب سیلاب و روان آب وارد مخزن این سد شده است گفت: چنین حجم بارش باران در این منطقه کم سابقه بوده است و مردم منطقه از سال ۸۴ تاکنون چنین حجمی از بارش باران را تجربه نکرده اند.

با وجود بارندگی در غرب، مرکز و شمال و جنوب استان اما در شرق کرمان همچنان از آسمان شهرهای استان خاک می بار

با وجود بارندگی در غرب، مرکز و شمال و جنوب استان اما در شرق کرمان همچنان از آسمان شهرهای استان خاک می بارد.

شدت وزش باد موجب شده است راه فهرج – زاهدان بسته شود و به گفته مردم محلی شدت وزش باد از عصر امروز بیشتر شده به طوریکه شنهای روان به خانه مردم نیز راه پیدا کرده اند.

فرماندار ریگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وزش این بادهای خسارات زیادی را به زیر ساختهای شهرهای شرق استان وارد کرده بطوریکه تنها در ریگان ۵ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

۵ مدرسه کپری تخریب شد

امین باقری افزوده است که شن گرفتگی شدید معابر و افزایش آلودگی هوا زندگی مردم را مختل کرده است و ستاد بحران برای کاهش مشکلات مردم تشکیل شده است.

وی از تخریب کامل ۵ مدرسه کپری در این شهرستان خبر داد و افزود: خساراتی نیز به منازل مسکونی وارد شده است.

وی شن گرفتگی مزارع، شهرها و راههای روستایی و فرعی و کاهش دید را از دیگر مشکلات ناشی از طوفان شن در این منطقه دانست.

۱۳۰ نفر روانه بیمارستان شدند

وی گفت: به دلیل بسته شدن راهها ۲۳ مسافر در شهرستان اسکان داده شده اند و همچنین طی همین مدت ۱۳۰ نفر نیز به مراکز درمانی شهرستان مراجعه کرده اند.

این در حالی است که از دقایقی قبل نیز به دلیل سر ریز شدن سد نساء شهرستان ریگان در معرض سیلاب نیز قرار گرفته است.

جبهه بارشی که در حال حاضر در استان فعال است از این لحظه تا ظهر فردا در برخی از مناطق استان به ویژه جنوبی و غربی بیش از ۶۰ میلی متر بارش در پی خواهد داشت.