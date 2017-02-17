طلایی: ملی پوشان ایران روز به روز بهتر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران در جمع خبرنگاران درباره شکست حسن یزدانی دارنده مدال طلای المپیک برابر حریف آمریکایی گفت: فشار روانی زیادی روی یزدانی بود و نباید توقع داشته باشیم که همه مبارزات خود را ۱۰ بر صفر شکست دهد.

وی افزود: او به تازگی به وزن ۸۶ کیلوگرم آمده است و باید به او فرصت داد.

طلایی همچنین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی را نتیجه زحمات چند سال گذشته عنوان کرد و گفت: ملی پوشان کشتی آزاد روز به روز بهتر و با تجربه تر می‌شوند و کمی ما (مربیان) استرس داشتیم که نباید یک مربی این استرس را به شاگردانش انتقال دهد.

طلایی تصریح کرد: استرسی که توام با هیجان بود سبب شد که آرامش کافی نداشته باشیم و در مجموع این قهرمانی نتیجه همه کادر فنی تیم ملی و رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی است.