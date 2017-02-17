راه۵۵۰ روستا در آذربایجان غربی مسدود شد/لزوم رعایت نکات ایمنی

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کولاک شدید و برف راه ۲۰ درصد از روستاهای استان مسدود است افزود: همچون روزهای گذشته بیشترین راه روستایی مسدود مربوط به شهرستان ارومیه است و با وجود تلاش راهداران، راه ۲۴۰ روستای این شهرستان بسته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی محورهای اصلی باز است اظهارداشت: در زمان حاضر محور ارومیه تا سه راهی محمدیار مسدود شده و مسافران از تردد در این محور خودداری کنتد.

شکری با تاکید بر استعلام مسافران در خصوص وضعیت راه های استان از طریق شماره های ۱۱۰ و نیز ۱۴۱ گفت: شهروندان در نقاط مختلف استان از سفرهای غیرضرور پرهیز کنند و در صورت لزوم زنجیرچرخ، وسایل گرمازا و غذای کافی را به همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تا روز یکشنبه هفته آینده وزش باد در استان ادامه خواهد داشت افزود: این امر موجب کولاک شدید در جاده ها و محورهای شهری و روستایی استان خواهد بود در این راستا مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

از ۱۲ هزار کیلومتر جاده آذربایجان غربی، هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر روستایی، سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه آسفالت فرعی، اصلی و بزرگراه و نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر راه شوسه و خاکی است.

راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی دارای ۱۴ اداره راهداری و ۶۷ اکیپ عملیاتی شامل ۲۹ باب راهدارخانه ثابت و بین راهی، ۱۵ باب راهدارخانه مرکزی و ۲۳ باب راهدارخانه کانکسی، سیار و استیجاری است.

آذربایجان غربی ۱۷ شهرستان، ۴۲ شهر و بیش از دوهزار و ۸۰۰ روستا دارد و جمعیت آن سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است، این استان دارای آب و هوای سرد و کوهستانی بوده و سالانه به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیمتر بارندگی دارد.