  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۵

دیدار معوقه لیگ برتر هندبال ایران؛

فولاد از سد بیتای سبزوار گذشت

فولاد از سد بیتای سبزوار گذشت

دیدار معوقه رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با برتری تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بر تیم بیتای سبزوار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان عصر امروز بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و بیتای سبزوار در شهر اصفهان برگزار شد . 

در این دیدار شاگردان محسن طاهری میهمان خود بیتای سبزوار را با نتیجه ۲۴ بر ۲۱ شکست دادند . به این ترتیب تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که عنوان سومی را در هفته چهاردهم از دست داده بود با ۱۷ امتیاز دوباره به رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد. 

هیات هندبال مردوشت نیز که در هفته چهاردهم عنوان سومی را به دست آورده بود به رده چهارمی سقوط کرد. اما بیتای سبزوار که هم اکنون در رده هفتم جدول رده بندی است با احتساب این شکست و ۱۲ امتیاز همچنان در رده خود باقی خواهد ماند. 

هفته پانزدهم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور سه شنبه هفته آینده سوم اسفند ماه برگزار می شود. 

کد مطلب 3909737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها