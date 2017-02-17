فولاد از سد بیتای سبزوار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان عصر امروز بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و بیتای سبزوار در شهر اصفهان برگزار شد .

در این دیدار شاگردان محسن طاهری میهمان خود بیتای سبزوار را با نتیجه ۲۴ بر ۲۱ شکست دادند . به این ترتیب تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که عنوان سومی را در هفته چهاردهم از دست داده بود با ۱۷ امتیاز دوباره به رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.

هیات هندبال مردوشت نیز که در هفته چهاردهم عنوان سومی را به دست آورده بود به رده چهارمی سقوط کرد. اما بیتای سبزوار که هم اکنون در رده هفتم جدول رده بندی است با احتساب این شکست و ۱۲ امتیاز همچنان در رده خود باقی خواهد ماند.

هفته پانزدهم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور سه شنبه هفته آینده سوم اسفند ماه برگزار می شود.