سند ثبت ملی ۳ میراث تاریخی شهرستان دلیجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از لوح ثبتی سه اثر ثبت ملی شده شهرستان دلیجان روز جمعه در جریان برگزاری نخستین همایش «زبان راجی میراث ماندگار دلیجان» برگزار شد.

این سه میراث تاریخی شامل «نظام نامه تقسیم آب دلیجان»، « گویش راجی» و «قنات بهریار» بود که چندی پیش موافقت با ثبت ملی آنها، به امضای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور رسیده بود.

رونمایی از تمبر یادبود نخستین همایش «زبان راجی میراث ماندگار دلیجان» نیز از دیگر برنامه های این همایش بود.

براساس این گزارش همایش «زبان راجی میراث ماندگار دلیجان» با اجرای دو اثر زیبا توسط گروه سرود موعود شهرستان دلیجان با موضوع امام رضا (ع) و دیگری به گویش راجی پایان یافت.

برپایی نمایشگاه هنری از آثار فاخر هنرمندان رشته های مختلف دلیجان، غرفه سلامت و آداب و رسوم دلیجان و بازدید از غار نخجیر دلیجان از جمله برنامه های جانبی این همایش بود که با استقبال حاضرین و میهمانان مواجه شد.