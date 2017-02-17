ابراز رضایت سرمربی تیم چین از میزبانی ایران/همه چیز عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، «یانگ تان» سرمربی تیم ملی شطرنج چین است که به منظور هدایت نمایندگان این کشور در مسابقات قهرمانی زنان جهان به ایران سفر کرده است.

این مربی هدایت ۷ شطرنج باز چینی را در آغاز این رقابت ها بر عهده داشت که از این تعداد سه نفر حذف شده اند و ۴ بازیکن دیگر به جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات راه یافتند. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان «ونجون جو» شطرنج باز چینی بخت مسلم قهرمانی در این رقابت هاست.

البته بنا به گفته سرمربی تیم ملی چین حذفی بودن رقابت ها قهرمانی را خیلی سخت کرده اما وی امیدوار است یک شطرنج باز چینی قهرمان این دوره از رقابت ها شود.

«یانگ تان» که خود استاد بزرگ شطرنج چین هم به حساب می آید طی گفتگویی گفت: از ابتدای مسابقات زنان جهان هدایت ۷ بازیکن چینی را بر عهده داشتم اما بعد از گذشت یک هفته از رقابت ها و مشخص شدن ۱۶ بازیکن برتر از میان ۶۳ بازیکن شرکت کننده، تعداد نمایندگان کشورم به ۴ نفر کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: البته اینکه در بین ۱۶ بازیکن برتر ۴ نفر چینی هستند برای من به عنوان سرمربی تیم ملی شطرنج چین خیلی خوب است.

این مربی در رابطه با اظهار نظر کارشناسان مبنی بر اینکه «ونجون جو» بخت نخست قهرمانی است، گفت: البته از عملکرد این بازیکن خیلی راضی هستم اما اینکه سیستم رقابت ها حذفی است و در هر مرحله فقط دو بازی برگزار می شود، نقش شانس را خیلی زیاد کرده است بنابراین نمی توان گفت قطعا این بازیکن قهرمان می شود اما او حتما یکی از بهترین عملکردها را خواهد داشت.

«یانگ تان» با تاکید بر اینکه تا این مرحله از مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان عملکرد بازیکنی توجه وی را جلب نکرده است، گفت: هیچ حرکت غافلگیرکننده ای از سوی شرکت کنندگان در این دوره از رقابت ها ندیدم.

سرمربی تیم ملی شطرنج چین از میزبانی ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان ابراز رضایت کرد و گفت: همه چیز عالی است، سالن مسابقات به شیوه ای خاص و زیبا طراحی شده است. من مسابقات جهانی زیادی را دیده ام اما در هیچ یک از آنها طراحی به این گونه را شاهد نبودم. طراحی مسابقات ایران به گونه ای است که خیلی خوب می توان با ایران آشنا شد.

این مربی شطرنج در رابطه با اینکه دلیل پیشرفت شطرنج بازان چینی چه عاملی است، نیز خاطرنشان کرد: از سنین پایه توجه زیادی به شطرنج می شود ضمن اینکه در کشور چین ابتدا در بخش مردان پیشرفت حاصل شد سپس شطرنج بازان همین بخش به پیشرفت بازیکنان در بخش بانوان کمک کردند.

سرمربی تیم ملی شطرنج چین در پاسخ به این پرسش که قهرمان ۲۰۱۷ زنان جهان چه کسی خواهد بود، ابراز امیدواری کرد یک شطرنج باز چینی این عنوان را کسب کند.