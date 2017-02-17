انهدام باند سرقت خودرو در شهرکرد/ کشف ۱۴ پراید سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو درشهرستان شهرکرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی هدفمند، یک باند سه نفره حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر کردند، افزود: متهمان در بازجویی های فنی پلیس به ۱۴ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تحویل خودرو ها به مالباختگان و تقدیر مردم از عملکرد پلیس، بیان کرد: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.