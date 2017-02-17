تیم بوکس نوجوانان اراک قهرمان استان مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، ساوه، خمین، شازند و زرندیه به مناسبت دهه فجر در خانه بوکس مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد .

براساس این گزارش در پایان رقابت ها، در وزن ۴۸ کیلوگرم سبحان صحرایی و محمدرضا رجبی از اراک، وزن ۴۸کیلوگرم امیرحسین احمدی پناه از اراک، وزن ۵۲ کیلوگرم سجاد پارسا از اراک و محمدرضا نوروزی از شازند، وزن ۵۴کیلوگرم محمدرضا لطفی و حمیدرضا فراهانی از اراک، وزن ۵۷ کیلوگرم بهزاد اسکندری از اراک، ۶۰ کیلوگرم دانیال الفتی زاده از ساوه و وزن ۶۶کیلوگرم علیرضا نصیری از خمین عناوین برتر را به دست آوردند.

در رده بندی تیمی نیز، تیم بوکس نوجوانان اراک قهرمان و خمین نایب قهرمان شد، همچنین ساوه مقام سوم را کسب کرد.

گفتنی است ورزشکاران نامبرده از سوی کمیته فنی مسابقات برای حضور در مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور که هشتم ماه آینده در اراک برگزار می شود، برگزیده شدند.