پیام تبریک کمیته ملی المپیک به مناسبت قهرمانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جام جهانی را تبریک گفت. در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جام جهانی آمده است:

بار دیگر غیور مردان کشتی آزاد کشورمان موفق شدند در رقابت‌های جام جهانی کشتی ضمن غلبه بر تمام مدعیان جهانی خود، جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای دست بگیرند و ضمن به اهتزاز در آوردن پرچم میهن عزیزمان، سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سالن رقابت‌ها طنین‌انداز کنند.

ضمن تبریک این قهرمانی به مسوولان فدراسیون، کادر فنی و قهرمانان عزیز و به‌خصوص ملت بزرگ ایران جا دارد از میزبانی خوب کرمانشاهی‌ها و حضور مردم قهرمان‌خیز این خطه در سالن برگزاری مسابقات و تشویق بی‌امان نمایندگان کشورمان که بیانگر توانمندی ایران اسلامی در میزبانی مطلوب رویدادهای بزرگ است تقدیر و تشکر کرده و به همه دست‌اندرکاران آن خسته نباشید و دست مریزاد گفت.

آفرین بر شما دلاور مردان عزیز که با این قهرمانی خود دل ملتی را شاد کردید، امید است در دیگر رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو هم‌چون گذشته الطاف الهی و دعای خیر مردم عزیز بدرقه راه قهرمانان کشورمان باشد.