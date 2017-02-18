رئال مادرید از بارسلونا فاصله گرفت/ بازگشت گرت بیل با گل

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و اسپانیول روز شنبه در ادامه هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان زیدان با حساب ۲ بر صفر از سد حریف خود گذشتند.

آلوارو موراتا در دقیقه ۳۳ گل نخست تیم رئال مادرید را به ثمر رساند تا نیمه نخست با یک گل به سود شاگردان زیدان خاتمه یابد.

در نیمه دوم حملات رئال مادرید ادامه یافت. زیدان در دقیقه ۷۱ گرت بیل را که چندین ماه بخاطر مصدومیت دور از میدان بود به میدان فرستاد و این ستاره ولزی در دقیقه ۸۴ گل دوم را به ثمر رساند تا بازگشتی رویایی داشته باشد.

شاگردان زیدان با این برد ۵۲ امتیازی شدند و فاصله خود را با بارسلونا بیشتر کردند. رئال مادرید البته دو بازی معوقه نیز در پیش دارد.