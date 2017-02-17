۲ کوهنورد گلستانی در ارتفاعات زیارت پیدا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال‌احمر گلستان، حسین احمدی از پیدا شدن دو کوهنورد گمشده در ارتفاعات روستای زیارت گرگان خبر داد و گفت: دو کوهنوردی که از روز پنجشنبه در ارتفاعات النگدره به سمت روستای زیارت گرگان به دلیل مه گرفتگی گم‌ شده بودند پس از ۱۳ ساعت جستجو توسط تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر گلستان پیدا شدند.

وی تصریح کرد: عملیات جستجو برای یافتن این کوهنوردان از ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه پنجشنبه‌ شب آغاز شد و امروز (جمعه) حوالی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح پیدا شدند.

احمدی گفت: در این عملیات چهار تیم متشکل از دو تیم جاده، یک تیم کوهستان و یک تیم آنست، ۱۵ نیروی عملیاتی و چهار دستگاه خودرو برای نجات این کوهنوردان تلاش کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر گلستان اظهار کرد: اعضای تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان هم در این عملیات حضور داشتند.