مدارس مازندران روز شنبه تعطیل است

علی نبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به برودت هوا و افت فشار گاز کلیه مدارس مازندران روز شنبه ۳۰بهمن تعطیل است.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی استان گفت: براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، اطلاعات سامانه های تردد شماری و گشت های ادارات راهداری سراسر استان و با تلاش راهداران عزیز در حال حاضر محور های کندوان، هراز، کیاسر، سوادکوه و کناره باز و ترافیک با رعایت جوانب احتیاط بصورت عادی در جریان است.

نبیان درباره آخرین وضعیت آب و هوایی اظهار داشت: در محورهای سوادکوه، هراز، کندوان، کیاسر و شهرهای آمل، بابل و قائمشهر بارش برف و در مابقی نقاط استان بارش باران مشاهده می شود.

وی به هموطنان که قصد تردد از مناطق کوهستانی را دارند توصیه کرد زنجیرچرخ، تجهیزات ایمنی، زمستانی و گرمایشی را به همراه داشته باشند.