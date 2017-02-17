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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۴۴

مطالعه جدید نشان می دهد؛

تقویت عضلات با ویتامین D

تقویت عضلات با ویتامین D

طبق نتایج یک مطالعه جدید، میزان بالای ویتامین D فعال در خون موجب تقویت عضلات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران بریتانیایی میزان ویتامین D فعال و غیرفعال، میزان چربی و حجم عضلات ۱۱۶ فرد بزرگسال سالم بین ۲۰ تا ۷۴ سال را اندازه گیری کردند.

آنها دریافتند افراد دارای میزان بالای ویتامین D فعال در خون دارای توده و حجم عضلانی با چربی کمتری بودند.

زکی حسن اسمیت، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بیرمینگهام، در این باره می گوید: «ما با بررسی چندین نوع ویتامین D در یک مطالعه مشابه دریافتیم رابطه بسیار پیچیده ای در این زمینه وجود دارد.»

به گفته وی، «چربی بدن با افزایش میزان ویتامین D غیرفعال مرتبط است اما عضله فاقد چربی راهکار افزایش میزان ویتامین D فعال بدن است.»

به گفته اسمیت، «حال ما درک خوبی از نحوه تاثیر ویتامین D بر استحکام استخوان ها داریم، اما هنوز نیاز به درک بهتری در مورد نحوه عملکرد آن بر عضلات هست.»

ویتامین D که به ویتامین نورخورشید هم معروف است علاوه بر دریافت از طریق نورخورشید از طریق مواد خوراکی نظیر ماهی چرب، زرده تخم مرغ، شیرغنی شده و غلات و حبوبات، و همچنین مکمل های غذایی بدست می اید.

کد مطلب 3909800

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