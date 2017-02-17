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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۰۸

در دیدار با همتای آلمانی مطرح شد؛

وزیر خارجه فرانسه:برای موفقیت نشست ژنو تلاش می‌کنیم

وزیر خارجه فرانسه:برای موفقیت نشست ژنو تلاش می‌کنیم

وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود اعلام کرد که برای موفقیت نشست ژنو تلاش های لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ژان مارک آیرو» وزیر امورخارجه فرانسه پس از اتمام نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ به همراه «زیگمار گابریل» همتای آلمانی خود در یک نشست خبری شرکت کرد. 

وزیر خارجه فرانسه در خصوص اوضاع سوریه و نشست آتی ژنو گفت: ما خواهان موفقیت نشست ژنو بوده و در همین راستا تلاش های لازم را انجام خواهیم داد. 

وی در ادامه افزود: روسیه در این میان می تواند به ایفای نقش کلیدی بپردازد. 

وزیر امورخارجه آلمان نیز در این باره خاطر نشان کرد که انتظار می رود تا روسیه فشارهای بیشتری بر سوریه وارد کند. 

گفتنی است مذاکرات ژنو که ۲۳ فوریه به طور رسمی با محوریت قانون اساسی جدید سوریه و برگزاری انتخابات برگزار می شود.

کد مطلب 3909804
شقایق لامع زاده

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