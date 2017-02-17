خطرات دیابت بارداری برای مادر و کودک

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان فرانسوی داده های بیش از ۷۰۰ هزار تولد را در فرانسه که بعد از هفته ۲۸ بارداری در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاده بود بررسی کردند.

محققان دریافتند در مقایسه با سایر زنان باردار، زنان مبتلا به دیابت بارداری ۳۰ درصد بیشتر در معرض زایمان زودهنگام، ۴۰ درصد بیشتر در معرض زایمان سزارین و ۷۰ درصد بیشتر با ریسک افزایش خطرناک فشارخون مواجه بودند

با این حال این ریسک فقط به مادر ختم نمی شود. نوزادان متولدشده از زنان مبتلا به دیابت بارداری هم ۸۰ درصد بیشتر با اندازه بیش از حد بزرگ تر از حد نرمال به هنگام تولد مواجهند؛ ۱۰ درصد بیشتر از مشکلات تنفسی رنج می برند؛ ۳۰ درصد بیشتر تولد همراه با آسیب و صدمه را تجربه می کنند و ۳۰ درصد بیشتر دچار نقایص قلبی می شوند.

همچنین محققان دریافتند نوزادان متولدشده بعد از هفته ۳۷ بارداری از زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با سایر نوزادان با افزایش ریسک مرگ مواجه هستند.

دکتر سوفی ژاکومینت، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این مطالعه به وضوح نشان می دهد که دیابت بارداری با بروز مشکلات زایمان مرتبط است.»

این مطالعه همچنین دریافت که ریسک مرگ در نوزادان متولدشده از مادران مبتلا به دیابت بارداری که با رژیم غذایی تحت درمان بودند ۳۰ درصد بیشتر است. اما هیچ افزایش خطر مرگی برای نوزادانی که مادرشان تحت درمان با انسولین بود، مشاهده نشد.