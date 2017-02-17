هورمون درمانی در کاهش ابتلا به آلزایمر تاثیر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات قبلی نشان داده بودند استفاده بلندمدت، در حدود یک دهه، ممکن است با کاهش ریسک بیماری مغزی پاک شدن حافظه مرتبط باشد. اما نتایج فعلی نشان می دهد این موضوع قطعی نیست.

یافته های جدید مبتنی بر بررسی بیش از ۸۰۰۰ زن فنلاندی است که در زمان شروع مطالعه در سال ۱۹۸۹ بین ۴۷ تا ۵۶ سال سن داشتند. هر چند سال یک بار این زنان در مورد استفاده از هورمون گزارش می دادند.

در مدت بالغ بر ۲۰ سال پیگیری وضعیت این زنان، ۲۲۷ زن مبتلا به آلزایمر تشخیص داده شدند.

در کل محققان دیافتند هیچ رابطه ای بین استفاده از هورمون در زنان و ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر وجود ندارد.

البته یک استثناء وجود داشت: زنانی که بیش از ۱۰ سال از هورمون استفاده کرده بودند بیشتر از زنانی که از هورمون استفاده نکرده بودند مبتلا به آلزایمر شدند.