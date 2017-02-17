به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد اجرای طرح داغ بی‌نشان به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را در مدارس شهر یزد اجرا می‌کند.

این طرح با همکاری مشترک اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد در ۷۰ مدرسه دخترانه مقطع متوسطه دوره اول و دوم برگزار می‌شود.

در قالب این طرح، دانش آموزان با ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه (س) همچنین ارزش حجاب فاطمی به عنوان یک ارزش در جامعه اسلامی بیشتر آشنا می‌شوند.

در این طرح که اجرای آن تا ۱۲ اسفندماه ادامه دارد، اساتید مجرب حوزه علمیه به شبهات مطرح شده توسط دانش‌آموزان درباره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) همچنین موضوع مهم حجاب پاسخ می‌دهند.