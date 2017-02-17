ضرورت کاهش مصرف نمک برای بیماران کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه میشیگان دریافتند در شرکت کنندگانی که رژیم غذایی با محدودیت مصرف نمک داشتند فشارخون سیستولیک (عدد بالایی) به طورمیانیگن حدود ۱۱ بود.

دکتر راجیو ساران، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «فشارخون بالا و تجمع آب و نمک اضافی در بدن به قلب و عروق خونی فشار می آورد.»

به گفته وی، «در بیماران کلیوی، فشارخون بالا و تجمع مایع اضافی در بدن می تواند یک ترکیب سمی را ایجاد کند. آنها ممکن است عمدتا به دلیل بیماری قلبی-عروقی بمیرند.»

یافته های این تحقیق نشان می دهد تاثیر پیروی از یک رژیم غذایی با محدودیت مصرف نمک می تواند برای بهبود کنترل فشارخون بیماران کلیوی مهم باشد.

منظور از رژیم غذایی کم نمک برای بیماران کلیوی، مصرف کمتر از ۲ گرم نمک در روز است. یک قاشق چایخوری نمک حاوی ۲۳۰۰ میلیگرم سدیم است.