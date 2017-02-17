محورهای مواصلاتی تایباد-باخرز و تایباد-میان ولایت بسته شد

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش های صورت گرفته در شهرستان تایباد اظهار کرد: بارش باران از امروز ساعت ۱۳ در سطح تایباد شروع شده همچنان ادامه دارد به طوریکه ۱۱ روستا در معرض سیل قرار گرفته اند.

وی افزود: تاکنون ۵۱ خانوار روستای حسینی این شهرستان به ارتفاعات هدایت شده اند، بسیاری از منازل دچار آبگرفتگی و هم اکنون کمیته بحران شهرستان تایباد در محل وقوع سیل تشکیل جلسه داده است.

فرماندار تایباد ادامه داد: روستاهایی که دچار آبگرفتگی شده اند شامل فرمان آباد، دربند، رهنه، حاجی آباد، محسن آباد، سوران، آبقه و کاریز هستند ؛ همچنین هم اکنون تمامی محورهای مواصلاتی از تایباد به باخرز و تایباد به بخش میان ولایت بسته شده اند.